"İyi kalpli bir insanımızı kaybettik, üzgünüz"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye çalışanı Musa Mavideniz’i dün akşam meydana gelen trafik kazasında kaybettiklerini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.

Şenkul yayımladığı taziye mesajında, “Belediye çalışanımız, Ozanköy’ün ve kentimizin çok sevilen, kimseye zararı olmayan, saf ve iyi kalpli insanı, aynı zamanda çocukluk arkadaşımız Musa Mavideniz’i elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” ifadesini kullandı.

Mavideniz’e rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Şenkul, bu kayıp nedeniyle bugün Çarşamba Pazarı’nda yapılacak bayram tebriğine katılamayacağını belirtti.

Öte yandan, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da Mavideniz için yayınladığı taziye mesajında, "Dün akşam meydana gelen elim bir trafik kazasında, değerli arkadaşımız Musa Mavideniz’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta Mehmet Mavideniz olmak üzere, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.