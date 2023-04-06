“Önde darp etti, sonra tecavüz”

Hamitköy’de bir öğrenci yurdunda, “kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden” şahsı önce darp edip, ardından da tecavüz eden zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 1218 gündür kaçak olduğunu belirtti, mahkeme 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran Polis Çavuşu Mustafa Mahan, zanlının "Cinsel Tecavüz ve Ciddi Darp" suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis Çavuşu Mahan, üniversitede Hukuk Fakültesi öğrencisi olan zanlı O.C.P’nin, Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Ekin Adademir Öğrenci Yurdu’nda yaşam süren M.Y.K ile yurt odasında bir araya geldikten sonra kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesi ile M.Y.K.’yı darp ettikten sonra, cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı.

Polis: “Hamitköy’de infiale neden dolu”

Polis, zanlının tespit edildiğini ve işlediği suçları kabul edip bu yönde kendi el yazısı ile İngilizce olarak itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip polise yardımcı olduğunu aktardı.

Polis, meselenin meydana gelmesi ile KKTC 'de, özellikle Hamitköy bölgesinde infiale neden olduğunu belirtti.

“1218 gündür kaçak”

Polis, zanlının ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde 1218 gündür yasal statüsünün olmadığını söyleyerek, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.