“Önceliğimiz, insanların kendilerini güvende hissetmeleri”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Pazar günü “Agios Dometios” (Kermiya) bölgesini ziyaret ederek, bölge sakinleriyle görüştüğü haber verildi.

Hristodulidis’in “Türk Ordusunun son zamanlarda yoğun faaliyetlerinin kayda geçirildiği” “Agios Dometios” (Kermiya) bölgesini ziyaret ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi “Başkandan Agios Dometios’ta Keşif” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in ziyaretinin iki amacı bulunduğunu yazdı.

Gazete, bunlardan birincisinin konu hakkında yerinde bilgilendirilmek ve bölgedeki durumla ilgili kişisel bir algıya sahip olmak, ikincisinin ise bölge sakinleriyle görüşerek bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak olduğuna işaret etti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, hükümetin geçtiğimiz günlerde bölgeyle ilgili olarak kararlaştırdığı tüm önlemlerin hali hazırda uygulandığını da kaydeden gazete, Hristodulidis’in bölge sakinleriyle yaptığı görüşmede bunu ifade ettiğini belirtti.

Gazeteye göre Hristodulidis ise açıklamasında, önceliklerinin insanların kendilerini güvende hissetmesi olduğunu dile getirerek, bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissettiğini duymanın kendisi açısından önemli olduğunu ve bölge sakinlerinin alınan önlemlerin ardından meydana gelen farkı gördüklerini savundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in bölgeye planlı olmayan bir ziyaret gerçekleştirerek bölge sakinleriyle görüştüğünü, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti ordusu komutanının eşliğinde bölgedeki nöbetçi kulübesini ziyaret ettiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamaya yer verdi.

Hristodulidis açıklamasında “ne olduğunu, Türk Ordusu tarafından yapılan ihlali şahsen görmek için ama daha da fazlası insanlarla ve bölge sakinleriyle konuşmak için bölgeye gittiğini” dile getirerek, durumu onlardan duymanın kendisi için çok önemli olduğunu yineledi.

Bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissettiklerini kendisine ilettiklerini ifade eden Hristodulidis, bölge sakinleriyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin alabileceği başka önlemler olup olmadığını ele aldıklarını, bazı görüşmeler yapıldığını ve söylenenlerin doğal olarak dikkate alınacağını ifade etti.

Bölgede bulunmasının bir amacının da Kıbrıs Cumhuriyeti olarak aldıkları önlemlerin uygulanmasını pratikte görmek olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu önlemlerden bazılarının bahse konu bölgeyle alakalı olduğunu söyledi.

Alınan önlemlerle ilgili bir soru üzerine ise Hristodulidis, bazı önlemlerin gözle görülür, bazılarının da gözle görülmeyen nitelikte olduğunu anımsatarak, alınan kararlar konusuna kamuoyu önünde bir diyaloğa girmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Ziyarette kendisine komutanın da eşlik ettiğini ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili birimlerinin günlük değerlendirmede bulunduklarını ve yapmaları gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ara bölgedeki Türk ihlalleri konusunda yapmaya niyetlendiği girişimler konusunda ise Hristodulidis “ihlal buradadır, çok olumsuz bir gelişmedir ayrıca Barış Gücünün faaliyetleriyle ilgili periyodik raporlarda bunun basit bir şekilde kayda geçirilmesi bizi memnun etmiyor” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, hükümetin bu durumun ortadan kaldırılması için çabalarını sürdüreceğini ve hiçbir durumda bunun küçümsedikleri bir şey olmadığını sözlerine ekledi.