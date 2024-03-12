Önce trafik levhasına, ardından yol kenarındaki araca çarparak yana devrildi

Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında buzluklu kamyon yana devrildi, 25 yaşındaki kamyon sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 06.30 sıralarında Lefkoşa - Mağusa Anayolu 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

25 yaşındaki Arda Kadir Hovarda, yönetimindeki SN 940 plakalı buzluklu kamyon ile Mağusa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolun solundaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, daha önceden arızalanmış ve yol kenarında park halinde bulunan JY 244 plakalı çöp kamyonuna çarparak yan kısmı üzerine devrilip durabildi.

Kaza sonucu yaralanan SN 940 plakalı kamyon sürücüsü Arda Kadir Hovarda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak Acil Servis'te müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.