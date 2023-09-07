Önce ‘Pygmalion’ sahnesi sonra Derman Atik’e Onur Ödülü

Girne Tiyatro Su Ekibi, Güney Kıbrıs Paravasi Tiyatrosu’nun düzenlediği 17. Tiyatro Festivali’ne katılarak final gecesinde oyun yazarı Burçhan Göze’nin ödüllü oyunu ‘Pygmalion-Bir Demokrasi Müzikali’ oyununu sahneye koydu.

Yönetmenliğini Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yaptığı oyun Kıbrıslı Rum tiyatro severlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.

Burçhan Göze’nin yazdığı, Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın ortak yönettiği, Adamos Katsandonis ve Kâmil Atik’in müziklerini düzenlediği, Erbil Akün’ün dans ve kareografi yönetmenliğini yaptığı farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi türündeki oyunda geniş bir oyuncu ekibi rol alıyor.



Tiyatro ve barış için çabalarından dolayı Derman Atik’e Onur Ödülü

Bol müzikli ve danslı oyun sonrasında yönetmen ve oyuncular bol bol alkış alırken Festival Organizasyon Komitesi tarafından Derman Atik’e Tiyatro Onur Ödülü takdim edildi. Geceye Dali Belediye Başkanı Leontios Kallenos da katılarak Girne Tiyatro Su Ekibine festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Kallenos: “Umarım ki çözüme en kısa zamanda ulaşır ve buluşmak için sınır kapılarını geçmek zorunda kalmayız”

Kallenos “Çok güzel bir gösteriydi. Umarım ki çözüme en kısa zamanda ulaşır ve buluşmak için sınır kapılarını geçmek zorunda kalmayız. Gelecek yıl sizi tekrar görmek dileğiyle…” dedi.



Sofokleus: Bu iletişimle beraber barışın, tiyatro ve sanattan geçen yoldan geleceğine inanıyoruz”

Paravasi Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sofokles Sofokleus yaptığı konuşmada “Yıllar önce işbirliği yapabilmek için Kıbrıslı Türk bir ekip arayışımdaydık. LBT’yle iletişime geçtiğimizde bizi Derman Atik’e yönlendirdiler. Konuştuk ve bir görüşme ayarladık. Aslında ilk başta tereddütlüydük, fakat konuştuktan sonra farkettik ki, bu insanlar da aynı bizim gibiydi. Aynı hayaller ve aynı inançlara sahiplerdi. Bizim gibi onlar da ülkemizin yeniden birleşmesini istiyordu. Bu iletişimle beraber barışın, tiyatro ve sanattan geçen yoldan geleceğine inanıyoruz, bu yüzden bu yolda devam edeceğiz. Biz bu yolda onlarla yürüyoruz, onlar da bizimle yürüyor.”dedi.



Atik: “Barışa giden yol sanattan geçer. Barış gelecekteki amaç ise sevgi anahtarımız olmalıdır”

Yönetmen Derman Atik ise sanatın birleştirici gücüne dikkat çekerek bu tür organizasyonların bu ilkenin tiyatro yoluyla daha kolay yoldan ulaşmamıza katkı yapacağına vurgu yaptı.

Kendilerini festivale davet eden Festival Komitesi’ne çok teşekkür eden Atik, iki taraftan tiyatroların birlikteliklerini arttırması gerekliliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Atik önümüzdeki aylarda K/T ve K/R’ın birlikteliğinde ve kendi yönetmenliğinde biri Roi(POH) Tiyatrosu ve ikisi de Limya Paravasi Tiyatrosu ile olmak 3 oyunu sahneleyeceklerini kaydetti.

Barışa giden yolun sanattan geçtiğini dile getiren Atik, “Barış gelecekteki amaç ise sevgi anahtarımız olmalıdır” dedi.

Derman Atik’in tiyatro ve barış adına tüm yaşamı boyunca gösterdiği çabaya vurgu yapan kısa rumca dilindeki belgesel sunumunun ardından Paravasi Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sofokleus tarafından Atik’e Tiyatro Onur Ödülü takdim edildi.