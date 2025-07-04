Önce otomobile sonra yayaya çarptı: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’nın Şehit Ali Çakıl Sokak’ında meydana gelen trafik kazasında kaldırımda bekleyen bir yaya hafif şekilde yaralandı.
Lefkoşa’nın Şehit Ali Çakıl Sokak’ında meydana gelen trafik kazasında kaldırımda bekleyen bir yaya hafif şekilde yaralandı.
Cuma günü saat 11.30 sıralarında yaşanan kazada, 74 yaşındaki Şükran Tüzün’ün yönetimindeki LG 258 plakalı araç, apartmana ait park alanından geri manevra yaparak yola çıkmak istedi. Ancak sürücü, dikkatsizliği sonucu gaza basarak, batı istikametine doğru seyreden ve aracın yola girişini fark edip duran Ülkü Türken’in (45) kullandığı VN 773 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın ardından ani bir şekilde ileri hareket eden araç, kaldırımda bekleyen 56 yaşındaki yaya Selda Büyükeğilmez’e çarptı.
Kazada hafif yaralanan Büyükeğilmez, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.