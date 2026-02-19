“Önce karşı çık, sonra sahiplen siyasetini bırakın”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklamasında ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) hedef aldı. Üstel, CTP’yi ülke adına önemli projelerin önünü kapatmakla suçladı, büyük projelerin UBP’li hükümetler döneminde hayata geçirildiğini iddia etti.

Üstel, CTP’nin “önce karşı çık, sonra sahiplen” anlayışıyla hareket ettiğini savunarak bunun muhalefet değil “siyasi samimiyetsizlik” olduğunu iddia etti.

Türk Telekom’a peşkeş fiber optik altyapı protokolüne de değinen Üstel, “Bilişim Adası Kıbrıs” hedefi kapsamında atılan adımın siyaset üstü bir mesele olduğunu ileri sürdü. CTP’nin projeye açıkça karşı çıkmadığını ancak süreci sabote etmeye çalıştığını savunan Üstel, geçmişte Türkiye’den Su Projesi, yerel yönetimler reformu, yeni Ercan Havalimanı ve pandemi hastanesi gibi yatırımlarda da benzer bir tutum sergilendiğini öne sürdü.

