“Meclis Komiteleri Anayasa şüphesi durumunda görüş almalı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, uluslararası anlaşmalara imza sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, devletin itibarı açısından anlaşmaların önemine vurgu yaparak, hazırlık aşamasının son derece dikkatli yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, imza metinlerinin hem kamu yararına hem de Anayasa ve mevzuata uygunluğunun titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Kamu yararına uygunluğun değerlendirilmesi, devlet mekanizması içindeki kurumsal yapılardan, meslek kuruluşlarından ve uzmanlardan görüş almayı gerektirir” diyen Erhürman, hukuka ve Anayasa’ya uygunluğun sağlanması için mevzuatta görev dağılımı yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, yürütmenin, imzaya hazırlanan anlaşmalar için Başsavcılık’tan görüş almasının en güvenli yol olduğunu kaydederek, bu görevin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluğun Meclis’e düştüğünü ifade etti. Meclis komitelerinin Anayasa’ya uygunluk konusunda şüphe duyarsa görüş almaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, bunun Anayasa Mahkemesi rolü üstlenmek anlamına gelmediğini, mevzuatın yasamaya yüklediği görev olduğunu söyledi.

Erhürman, anlaşmaların Meclis genel Kurulu’ndan geçmesi halinde Cumhurbaşkanlığı olarak anayasal görevlerin yerine getirileceğini belirtti. Ancak sürecin başından itibaren, hem yürütmenin hem de yasamanın kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, uluslararası anlaşmaların hazırlık aşamasında gerekli koordinasyonu sağlamak, uyarılarda bulunmak ve anayasal görevlerini yerine getirmek için azami özeni göstermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.