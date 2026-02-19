KTAMS: Ocak ayı yoksulluk sınırı 194 bin 20 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi verileri ve 2015=100 Temel Yılı Ana Grup Ağırlıklarını esas alarak yaptığı hesaplamada, ocak ayı yoksulluk sınırının 194 bin 20 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS açıklamasında, hanelerin gelir ve tüketim harcamalarında son 10 yıl içerisinde önemli değişiklikler yaşandığına işaret edilerek, KKTC Tüketici Fiyat Endeksi ana harcama gruplarının toplam harcama içindeki paylarının da farklılaştığı belirtildi. Vatandaşın neredeyse yalnızca mutfak masrafları için çalıştığı ifade edilirken, endekse göre gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunun payının yüzde 18,54 olduğu kaydedildi.

Asgari ücretin; işçi, eşi ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme ve eğlence gibi temel gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olması gerektiği vurgulanan açıklamada, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle ailelerin harcamalarının ciddi şekilde arttığı ifade edildi.

Açıklamada, anayasal hak olan ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle özelden hizmet almak zorunda kalan ailelerin eğitim ve sağlık giderlerinin yükseldiği, konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışlarla birlikte kültür, dinlenme ve eğlence harcamalarının da dikkate alındığında, 194 bin 20 TL olarak hesaplanan ocak ayı yoksulluk sınırının ülkedeki yaşam koşullarını yansıttığı belirtildi.