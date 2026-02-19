“Kongreler ara emirlerine rağmen sürdü, gerçek UBP’lilerin içi yanıyor”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, partinin hukuki risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Siyasi Partiler Yasası ve parti tüzüğüne dikkat çeken Taçoy, ilçelerdeki kongreler tamamlanmadan genel kurultaya gidilemeyeceğini, Mahkeme’nin 9 örgüt kongresini iptal etmesiyle birlikte kurultayın da geçersiz hale geldiğini söyledi, bu durumun UBP açısından seçime katılamama riskini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kanal T’de Damla Dabiş’in sorularını yanıtlayan Taçoy, mahkemenin verdiği iptal kararının partiyi seçimler açısından riskli bir noktaya taşıyabileceğini ifade etti. UBP içindeki hukuki tartışmaların siyasi bir iradeyle çözülmesi gerektiğini kaydeden Taçoy, “Biri çıkıp partimi şikayet edecek ve bu parti seçime katılamayacak. Hiçbir risk alınmamalı, tedbir şimdiden alınmalı. Tartışmalara girmeden siyasi kararla temizlemeliyiz. Bu karar da kurultayın yapılması olmalıdır. Bu işi vatandaş çözemez. Bu işi çözecek olan taraf yine Milletvekillerinin kendisidir. Vatandaş bunun cevabını sandıkta verir. Gerçek UBP’li vatandaşın içi yanıyor” dedi.

“Ara emirlerine rağmen kongreler sürdürüldü”

Kurultay sürecinde örgütlerden şikayetler geldiğini, üye listelerinin şişirildiği iddialarıyla davalar açıldığını ve ara emirleri alındığını hatırlatan Taçoy, buna rağmen parti mekanizmasının süreci kabul etmeyerek kongreleri sürdürdüğünü dile getirdi.

UBP’nin geldiği aşamada cesur kararlar alarak hem partinin hem de ülkenin önünü açması gerektiğini belirten Taçoy, bunun yerine sürekli erteleme kararlarıyla belirsizlik yaratıldığını söyledi.

“Suçsuz kişiler hak mahrumiyetine uğratıldı”

Kurultayın geçersiz olduğunun mahkeme süreçleriyle de ortaya konduğunu ileri süren Taçoy, görevden alınan bazı kadın kolları başkanlarıyla ilgili olarak hukuk kurallarının ve parti geleneklerinin ihlal edildiğini vurguladı.

Görevden alınan kadın kolları başkanlarının başka süreçlerin kurbanı yapıldığını ifade eden Taçoy, esas niyetin gölgelenmesi adına suçsuz kişilerin hak mahrumiyetine uğratıldığını söyledi.

“Kurultay tamamlanmamıştır, yeni bir kurultay zorunludur”

“Köy ve mahalle kongreleri tamamlanmadan kurultaya gidilir miydi? Geç gelen iptal kararı bizi Temmuz 2024’e geri götürdü. Tüzüğün 114’üncü maddesine göre tamamlanmayan kongre kurultaya katılamaz. Dolayısıyla kurultay da tamamlanmamıştır” diyen Taçoy, Siyasi Partiler Yasası’nın açık olduğunu belirtti.

Seçimlere katılım açısından hukuki risk bulunduğunu savunan Taçoy, bu nedenle yeni bir kurultayın zorunlu olduğunu kaydetti.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Taçoy, bunun erken seçim değil, tarihi öne alınmış bir seçim olduğunu ifade etti. Seçim tarihini Meclis’in belirleyeceğini belirten Taçoy, seçimlerin yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini söyledi. “2026 çok şeye gebe” diyen Taçoy, Haziran ayı sonunun halen konuşulduğunu ifade etti.