“Erken seçim artık bir zorunluluk”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Akansoy, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, UBP-DP- YDP Hükümeti'nin ülkeyi sürüklediği tablonun ağır bir yıkım yarattığını ifade ederek, toplumda biriken öfkenin erken seçimi kaçınılmaz kıldığını vurguladı.

Akansoy, hükümetin ülkeyi yönetme kapasitesini kaybettiğini belirterek, yaşananların artık bir siyasi tartışma değil açık bir yönetememe hali olduğunu dile getirdi.

“Siyasi irade aşındırılıyor”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Türkiye Hükümeti ile imzaladığı protokoller üzerinden Kıbrıs Türk toplumunun iradesini zayıflattığını belirten Akansoy, ülkenin ihtiyaçlarının değil dayatmaların esas alındığını söyledi.

Fiber optik altyapı ihalesini peşkeş düzeninin en somut örneği olarak değerlendiren Akansoy, sürecin oldu-bittiye getirildiğini ve yapılan düzeltme söylemlerinin gerçeği değiştirmediğini ifade etti.

“Stratejik kurumlar hedefte”

Akansoy, sırada Mağusa ve Girne limanları ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) özelleştirilmesinin bulunduğunu belirterek, stratejik kurumların birer birer elden çıkarılmak istendiğini söyledi.

Toplumun her geçen gün artan yolsuzluk iddiaları ve karar alma süreçlerindeki şeffaflık eksikliği nedeniyle yönetime olan güvenini tamamen yitirdiğini söyleyen Akansoy, ülkenin ciddi bir rejim ve yönetim krizi yaşadığını ifade etti.

Akansoy ayrıca, Ankara’nın mevcut yapıya verdiği desteği gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, yaşananların yalnızca ekonomik değil toplumsal bir çöküşe de yol açtığını kaydetti.