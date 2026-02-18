“Tarihi varlığın silinmesine yönelik bilinçli bir çaba”

Alsancak'ta yıkılan tarihi binayla ilgili, güneydeki “Karava” (Alsancak) Belediyesi açıklama yaptı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, “Karava” (Alsancak) belediyesi açıklamasında, Alsancak’taki tarihi binaların sistematik ve metodik yıkımıyla ilgili kızgınlık ve öfkesini dile getirdi.

Açıklamasında doğrudan bölgenin tarihi hafızasına, kültürel mirasına ve kimliğine karşı olan yasadışı eylemleri kınadığını belirten belediye, bunun münferit bir eylem olmadığını ve bir yıkım zincirinin parçası olduğunu ifade etti.

Belediye açıklamasında, bunun Alsancak’ın yasal sakinlerinin tarihi varlığının bozulması ve silinmesine ilişkin bilinçli bir çaba olduğunu da kaydetti.

Evlerinin keyfi uygulamaların oyuncağı olmadığı iddiasında da bulunan belediye, izlerini silmek için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar “Karava” (Alsancak) tarihinin yok edilemeyeceğini vurguladı.

Gazeteye göre “Karava” (Alsancak) belediye başkanı Nikos Hacıstefanu ise, kontrolsüz inşaat faaliyetleri ile doğal manzaranın ciddi şekilde tahrip edilmesi konusunda şikâyette bulunduğu açıklamasında, bölgede kontrolsüz şekilde inşaat yapıldığını ve herkesin her istediğini yaptığını belirtti.

Bu gelişmeyle ilgili güçlü şikâyet ve öfkelerini dile getiren Hacıstefanu, “Mare Monte” ile “Zefiros” arasındaki sahil bölgesine, bölgenin karakterini kökten değiştiren bir otel kompleksi inşa edildiğini, hatta bunlardan birinin doğal bir su kaynağını içine aldığını ifade etti.

Yetkili kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu almaya çağıran ve belediyenin boş durmayacağını da ifade eden Hacıstefanu, BM’ye mektup göndereceklerini ve başka girişimlerde de bulunacaklarını sözlerine ekledi.