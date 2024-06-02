“Önce kadın, sonra polisler darp edildi”

Gönyeli’de eski eşini darp ettiği iddia edilen zanlı ile olay yerine giden polisleri darp ettikleri iddia edilen zanlının kardeşleri tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, A.K. isimli zanlının Cumartesi günü saat 21.10 sıralarında eski eşi ile tartıştığını ve darp ettiğini söyledi.

Polis, yaşanan olay üzerine zanlının akrabaları ile eski eşinin akrabalarının olay yerinde toplandığını belirtti.

Polis, A.K. isimli zanlının kardeşleri M.K. ile H.K.’nin, “abilerini darp ettikleri gerekçesiyle” kadının akrabaları olan A.E. M.N.K. B.H.K, S.A., F.A.’yı darp etmek için olay yerine gittiklerini söyledi.

Polis, olayın büyümesi üzerine Gönyeli Polis karakoluna ihbar yapıldığını, bir ekibin olay mahaline gittiğini ifade etti.

Polis, M.K. ile H.K.’nin olaya müdahale eden görevli polisleri darp edip görevlerinden, men ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, 3 zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan M.K. ile H.K., suçsuz olduklarını, A.K. ise eski eşini darp etmediğini iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.