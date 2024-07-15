“Önce darp ettiler, sonra parasını çaldılar”

Lefkoşa’da, yolda yürüyen şahsı darp edip parasını çalan baba ve oğul, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, Pazar sabahı Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde araç ile Gönyeli’ye seyretmekte olan M.O. ve yanında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki oğlu G.O.’nun orta refüj içerisinde yürümekte olan R.N. isimli şahsın yanında durup araçlarından inerek, ciddi şekilde darp ettikten sonra, sol el parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra R.N.’nin tasarrufundaki el çantası içerisindeki öğrenci kimlik kartını, bin TL nakit parasını ve 200 TL değerindeki Black Afgano marka erkek parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların hakkında ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.