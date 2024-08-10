Önce çembere çıktı, ardından kaldırım taşı ve reklam panolarına çarptı

Gazimağusa - İskele Anayolu'nda sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Gazimağusa - İskele Anayolu'nda bu sabah 02.45 sıralarında meydana geldi. 27 yaşındaki Joseph Chinedu Udekalu, 177 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 475 plakalı araç ile, Salamis çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, çember üzerine çıkıp, tekrar kontrolsüz bir şekilde yoluna devam etti, ardından yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına ve ışıklı reklam panosuna çarpıp kontrolsüzce savruldu. Araç, yağmur suyu drenaj çukuru içerisine düşerek durabildi.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Zainab Kukel Omo Adenekan ve 28 yaşındaki Precious Ejeh Omaneko Yeniboğaziçi - Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Alkollü araç sürücüsü Joseph Chinedu Udekalu ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.