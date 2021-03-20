"Önce beni karalayıp görevden aldılar, şimdi de personeli karalayıp işten atacaklar…"

Fehime ALASYA

Pandemi Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli alınan 270 personelin, birçoğunun aktif çalışmadığı ve Pandemi Hastanesi’nde görev almak istemediği iddiaları Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bu iddialar ve Sağlık Bakanlığı’nın iddialar karşısında sessiz kalması Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi kızdırdı. YENİDÜZEN’e konuşan Pilli, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i sert sözlerle eleştirdi.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, geçmiş dönemde göreve alınan 270 personele ve kendisine ‘çok ayıp edildiğini’ ifade ederek, belgelerle konuşacağını belirtti.

Pilli: “Piyonlarını konuşturuyorlar, nasıl ki Sağlık Bakanı’nı (beni) karalayarak görevden aldılar, şimdi de zemin hazırlayarak bu çalışanları kötülüyorlar” dedi.

Pandemi sürecinde sağlık sektöründe görevlendirilmek üzere ‘mevsimlik işçi’ olarak kamuda işe alınan ve bir kısmı Lefkoşa’daki Pandemi merkezinde çalışan 270 personelinin tamamının nerede görev yürüttüğünün Sağlık Bakanlığı tarafından araştırıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu 270 işçinin alındığı dönemin Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, iddiaları sert bir dille eleştirdi, belgelerle konuşacağını ifade etti.

Mevsimlik işçi adı altında göreve başlayan söz konusu 270 kişi arasında sağlık personelinin yanında sekreter, temizlikçi, şoför gibi alanlarda çalıştırılmak üzere işe alınan elemanlar da olduğu belirtildi. Özellikle Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’nde bu gibi alanlarda eleman eksikliği yaşanırken, mevcut personelin ek mesaisiz uzun sürelerde çalıştırıldığı, buna karşın farklı alanlarda bulunan görevlilerin ise çok daha rahat mesai yürüttüğü de diğer iddialar arasında yer aldı.

Yeterli personel alımına karşın ortaya çıkan söz konusu işleyiş, kontrol ve organizasyon eksikliğini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Bakanlığa yakın kaynaklardan elde edilen bilgide söz konusu 270 kişinin arasında görevini aktif olarak yapmayanların bulunduğu, bunun hem Sağlık Bakanlığı hem de ilgili sağlık merkezi sorumluları tarafından araştırıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu kişileri mercek altına aldığı ve onlarca kişinin görev yapmadığı iddialarını araştırdığı edinilen bir diğer bilgi oldu.

Söz konusu kişilerin Ağustos ayında göreve başladığı ve o tarihten bu yana maaş aldığı da öğrenildi.

Uçaner: “İstemeyenler imza atıp görevden ayrılacak dediniz…”

Acil Durum hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner ise konuyla ilgili sosyal medyadan söz konusu görevlilerle ilgili yaptığı yorumunda “Listeler istendi- hepsi nasıl neredeyse pandemi merkezine gelecek dediniz? İstemeyenler imza atıp görevden ayrılacak dediniz…” ifadelerini kullandı.

Uçaner, gün içinde konuyla ilgili farklı bir açıklama yapmadı.

Sağlık Bakanlığı da YENİDÜZEN’in ısrarlı aramalarını yanıtsız bıraktı.

Sağlık Eski Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli:

“Bana ve bu çalışanlara ayıp ediliyor, belgelerle konuşacağım”

İddiaları sert bir dile eleştiren Sağlık Eski Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli ise belgelerle konuşacağını ifade etti.

Her konuda şeffaf olduklarını kaydeden Pilli, “Hem Başbakan hem de Sağlık Bakanı’ndan, her ikisinden de net bir şekilde açıklama bekliyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığını ve Başkanı göreve davet eden Pilli, alınan geçici işçilerin tümü pandemide çalışır vaziyette olduklarını, sağlığın her aşamasında çok zor görevler yürüttüklerini anlatarak, “Beni ve bu çocukları kimsenin küçük düşürmeye hakkı yoktur.” yorumunu yaptı.

Her bir görevlinin aktif çalışan olduğunu kaydederek, bunu belgeleriyle kanıtlayacağını anlatan Pilli, Pandemide görevlendirilen kişilerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bu çocuklar pandeminin kötü olduğu dönemlerde, her kademesinde 24 saat çalıştı. Temaslı otellerden hasta taşıyıp, röntgen çektirdi, bilgisayarda, aşıda PCR testlerinde çalıştı. Hiçbiri görevini kötüye kullanmadı. Ben bu çalışanlara mükafat verip ödüllendirmeyi düşünürken, bu çalışanları küçük düşüren açıklamaların yapılmasını şiddetle kınıyorum. Onları ödüllendireceğimiz yerde küçük düşürmek çok ayıp. Piyonlarını konuşturuyorlar, nasıl ki Sağlık Bakanı’nı (beni) karalayarak görevden aldılar, şimdi de zemin hazırlayarak bu çalışanları kötülüyorlar. Bu çalışanları işten atmayı düşünüyorlar. Görevden alıp yandaşlarını işe alma hedefleri bile olabilir. Başbakan çıkıp sağlıkla ilgili birçok detay veriyor, Başbakan Sağlık Bakanı mı oldu? Sağlık Bakanlığı’ndan elini çekmiyor.”

“Başka amaçları mı var bilemiyorum”

Ortaya atılan iddiaların altında başka amaçların olabileceğini de işaret eden Pilli, “Amaçları başka bir konuysa bilemiyorum. Bu çalışanları çıkarıp yerine başka birilerini mi almayı hedefliyorlar bilemiyorum.” dedi.