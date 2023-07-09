“Önce bankamatik kartını, ardından kartın içindeki parayı çaldı”
Sosyal medyada tanıştığı kadının bankamatik kartını çalarak, karttan para çektiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.E. mahkemeye çıkarıldı.
Sosyal medyada tanıştığı kadının bankamatik kartını çalarak, karttan para çektiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.E. mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayın detaylarını paylaşan polis memuru Osman Karabiber, Alsancak’ta 7 Temmuz 2023 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Facebook uygulaması üzerinden tanışmış olduğu İ.G’ye ait bankamatik hesap kartını çalarak Alsancak’ta bulunan ATM cihazında kullanmak suretiyle 5 bin TL nakit parayı çekip aldığı, yapılan şikayet üzerine de tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak beyanda bulunduğunu bu beyanların araştırılacağını belirterek, soruşturma maksatlı ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.