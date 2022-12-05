Önce araçlara sonra yaya çarptı, kaçtı

Girne’de bu sabah sürücüsü henüz belirlenemeyen SC 210 plakalı araç, Semih Sancar Caddesi üzerinde giderken yoldan çıktı, önce belediyeye ait bilgilendirme levhasına, ardından da Kar Market’e ait park alanı içerisindeki üç ayrı araca çarptı.

Aynı araç, duramayarak bu kez kaldırım üzerinde yaya olarak bekleyen Demba Dabel’e çarptı.

Kaza sonucu Dabel yaralanarak, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Polis, araç sürücüsünün arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’nın kazayla ilgili verdiği bilgi şöyle: Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde 05.12.2022 tarihinde, saat 06:40 sıralarında doğu istikametine doğru seyreden SC 210 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak belediyeye ait bilgilendirme levhasına çarpmasının ardından kontrolsüzce savrularak Kar Markete ait park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarptıktan sonra o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan Demba DABEL (E-25)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Demba DABEL kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Kazaya sebep olan araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından dolayı aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.