Önce aracın camlarını kırdı, sonra darp etti

Karaoğlanoğlu’nda önceki gün aralarında çıkan tartışma sonucu önce Kemal Ağırtaş’a ait park halindeki aracın tüm cam ve farlarını kıran, ardından da Ağırtaş’ı darp eden F.Y tutuklandı.

Polis, zanlı F.Y’nin tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili polis açıklaması şöyle: 22.05.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, F.Y.(E-43), aralarından çıkan tartışma sonucu Kemal AĞIRTAŞ’a ait park halinde bulunan aracın tüm cam ve farlarını muhtemelen sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle kasti hasara uğrattıktan sonra, Kemal AĞIRTAŞ’a vurmak suretiyle darp edip, küfür etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.