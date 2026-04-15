“Onay olmadan hiçbir proje plana alınmaz”

Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E), Kıbrıs ile Türkiye arasında planlanan elektrik kablosunun kıta genelindeki on yıllık kalkınma planına dahil edileceği yönündeki önerileri reddetti.

ENTSO-E, Kıbrıs’ı bağlayan tek enterkonnekte projenin, tamamlanması halinde Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak olan “Great Sea Interconnector” olduğunu açıkladı.

Kurum, bu projenin Avrupa Birliği hukukuna uygun olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti iletim sistemi operatörünün onayı olmadan önerilen veya geliştirilen hiçbir proje plana dahil edilmeyecektir” denildi. Ayrıca, AB yasalarına göre Kıbrıs’ın tek yetkili iletim sistemi operatörünün Kıbrıs Cumhuriyeti olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs ile Türkiye arasında 95 kilometrelik çift yönlü bir elektrik kablosu projesi için fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve ENTSO-E’ye başvuru yapıldığını açıklamıştı. Amcaoğlu, 400 megavatlık çift yönlü kapasiteyle toplam 800 megavatlık bir sistem önerdiklerini, bu hattın kuzey ile güneyi de otomatik olarak bağlayacağını söylemişti.

Projenin yaklaşık 450 milyon dolara mal olacağını belirten Amcaoğlu, bunun Great Sea Interconnector projesinin maliyetinin dörtte birinden daha az olduğunu, yıllık işletme maliyetinin ise 4-5 milyon dolar seviyesinde kalacağını ifade etmişti.

Tuğcu: “Siyasi olarak imkansız”

Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Türkiye ile Kıbrıs arasında bir kablo hattının ekonomik açıdan en uygun seçenek olduğunu ancak Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda projenin “siyasi olarak imkansız” olarak değerlendirildiğini söylemişti. Tuğcu, 2024 yılında hazırlandığını belirttiği bu raporun kamuoyundan gizlendiğini belirtmişti.

ENTSO-E ile yapılan görüşmelerde, böyle bir projenin Avrupa elektrik şebekesine entegre edilebilmesi için Türkiye’nin iletim sistemi operatörü TEİAŞ ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iletim sistemi operatörü arasında resmi bir anlaşma yapılması gerektiğinin açıkça ifade edildiğini aktaran Tuğcu, “Tek taraflı başvurular dikkate alınmaz” demişti.