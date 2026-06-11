CTP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli oldu
CTP'nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkan adayını belirlemek için gerçekleştirdiği örgüt içi seçimde Cemil Sarıçizmeli, Yüksel Asım’ı geride bırakarak adaylık hakkını kazandı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkan adayını belirlemek amacıyla örgüt içi seçime gitti.
Parti üyelerinin oy kullandığı seçimde Cemil Sarıçizmeli ile Yüksel Asım yarıştı. Seçim sonucunda Sarıçizmeli 98 oy alarak CTP’nin belediye başkan adayı olmaya hak kazandı.
Yüksel Asım ise seçimde 52 oy aldı.
Toplam 150 oyun kullanıldığı örgüt içi seçimin ardından Cemil Sarıçizmeli, yaklaşan yerel seçimlerde CTP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkan adayı olarak belirlendi.
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