AİHM'in yorumuna ilişkin taslak çalışılması kararı

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin gerçekleştirdiği dönem toplantısında, Kıbrıs’taki mülkiyet sorununa ilişkin teknik bir karar alındı.

Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2001 tarihli Kıbrıs mülkiyet başlığına yönelik kararının yorumlanması amacıyla bir taslak çalışma yürütmek üzere Avrupa Konseyi Sekretaryası’nı yetkilendirdi.

​Toplantıda, AİHM kararının icrasının engellendiğine yönelik bir tespit kararı çıkmazken, onun yerine Sekretarya’nın hazırlayacağı taslağı değerlendirmeyi öngören usule yönelik prosedürel bir adım atılması tercih edildi.

Sekretarya’nın yetkilendirilmesine ilişkin oylama, toplantıya katılan delegelerin 25 oyuyla kabul edildi.

​Komite’nin mevcut kararı, tarafların mülkiyet konusundaki esasa yönelik hukuki argümanlarını etkilemediği gibi, AİHM’den resmi bir yorum talep edilmesi anlamına da gelmiyor.

Prosedüre göre, Haziran 2027’de yapılması planlanan bir sonraki Komite toplantısında AİHM’den resmi yorum istenebilmesi için Delegeler Komitesi’nde en az 31 oya ulaşılması gerekecek.

​Söz konusu prosedürel kararın, AİHM tarafından daha önce etkin bir iç hukuk mekanizması olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) statüsü veya etkililiği üzerinde herhangi bir yasal değişiklik yaratmadığı belirtildi. Konunun, Haziran 2027’deki Komite toplantısında yeniden masaya yatırılması bekleniyor.