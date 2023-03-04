Omonia, voleybol şampiyonluğunu hayatını kaybedenlere adadı Kaynak: Omonia, voleybol şampiyonluğunu hayatını kaybedenlere adadı

Omonia Erkek Voleybol Takımı’nın dün akşam yapılan maçla lig şampiyonluğunu Türkiye'deki depremde ve Yunanistan'daki trajik kazada hayatını kaybedenlere adadı.

Şampiyonluğun kazanılmasının ardından Omonia Spor Kulübü Başkanı Maryos Argiridis takımın tüm sezon boyunca yaptığı maçlarda bu sonuca layık göründüğünü, ligde ve Avrupa'da mükemmel performanslar sergilediğini söyledi.

“Bugün yanımızda olmayanları da unutmuyoruz. Bu şampiyonluğu Omonia'nın yönetim kurulu eski üyesi, Omonia'nın emektarı voleybol takımının destekçisi ve dostumuz Panikos Mihailidis'e ithaf ediyoruz. Hatırası daim olsun” diyen Maryos Argiridis “Bu kupayı Türkiye'deki depremde ve Yunanistan'daki trajik kazada hayatlarını kaybeden Kıbrıslılara adıyoruz. Hatıraları daim olsun” diye ekledi.

Omonia taraftarlarının rumca olarak “Siz kar zarar hesabındasınız, biz insan hayatları için yastayız" pankartı astıkları Elefteria-Özgürlük Kapalı Spor Salonu’nda Omonia Spor Kulübü Başkanı Maryos Argiridis “Yanımızda olan ve sporcuları alkışlayan herkese teşekkür ediyoruz çünkü kapalı salonlarda sporcular bunu sıklıkla yaşayamaz” dedi, takımın Challenge Cup’ta ilk 8’e girdiğini de hatırlatarak, tüm takımı tebrik etti.