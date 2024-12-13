Ombudsman bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, 36 milyon 251 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nin 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'na ilişkin görüşmelerin devam ettiği Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerine geçilmeden önce Genel Kurulda ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi. Genel Kurulda Serbest Liman'ın 2025 Bütçe Yasa Tasarısı ile Rekabet Kurulu'nun 2025 Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerinin yapılmasına ilişkin tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Başbakanlığın 2023 Mali Yılı Bütçesi 1 Ocak 2023 ile 30 Eylül 2023 devresi bütçe uygulama sonuçları da Meclis'in bilgisine sunuldu. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Yönetim Kurulu’nun Larnaka’daki Türabi Tekkesi'ne ait mala ilişkin karar tasarısının yeniden incelenmek üzere geri çekilmesi genel kurulun bilgisine sunuldu.

Onaya ve bilgiye sunuşların ardından 36 milyon 251 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi ele alındı.

CTP milletvekili ÜrünSolyalı:

Ombudsman bütçesi üzerine ilk sözü alan CTP milletvekili Ürün Solyalı, iyi idare için bağımsız denetçilerin görevlerini yapabilmesi gerektiğini vurguladı.

Soyalı, Ombudsman'ın bağımsız ve özerk yapısının güçlendirilmesi, kurumsal, fiziki yapısının iyileştirilmesi, buradaki denetçi sayısının artırılması gerektiğini belirterek, bu konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

“Ülkede iyi bir yönetim yok, iyi olmayan yönetimin denetlenmesinde de zaafiyet var” diyen Solyalı “Bu bağımsız kurumlar bizim için önemli. Yolsuzlukların, raporlamaların, kötü tecrübelerin olduğu bu dönemde denetimlerin geciktirilmeden yapılması önemli” ifadelerini kullandı.

Solyalı, ülkede ciddi insan hakları ihlalleri olduğunu ve yasal alt yapı eksiklikleri nedeniyle Ombudsmanın gereken hareketi gösteremediğini söyledi.

Ombudsmanın rapor sonuçlarının etkin olmasının da önemli olduğunu kaydeden Solyalı, Meclis’te bu komitenin çalıştırılmadığını ifade ederek, “Verilen sözlerin tutulup tutulmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.

Solyalı, komitede Ombudsman bütçesinin oy birliğiyle geçirildiğini de anımsatarak, “Tüm alanlarda etkin ve yaptırım gücü olacak Ombudsmana gerekli desteği vermek parlamentonun sorumluluğu olmalı” dedi.

Görüşmelerin ardından Ombudsman bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.