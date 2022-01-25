Olumsuz hava uçuşları etkiledi: 14 uçuş iptal oldu

Ercan Havaalanı, İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş operasyonlarında iptaller ve gecikmeler yaşandığını duyurdu.

Ercan Havaalanı’nda yapılan açıklamaya göre, 14 uçuş iptal edildi, uçuşlar hakkında detaylı bilgilerin Ercan Havalimanı Danışma hattı olan 0392 600 5000 numaralı telefondan alınabileceği de belirtildi.

İptal edilen uçuşlar şunlar:

TK965 ECN-İST 04.15

TK7793 ECN-SAW 06.45

PC1930 SAW-ECN 07.15

PC1931 ECN-SAW 07.45

TK960 İST-ECN 08.10

TK 961 ECN-İST 09.00

TK7744 SAW-ECN 09.05

TK 7745 ECN-SAW 09.45

PC1952 DIY-ECN 09.25

PC1953 ECN-DIY 09.55

TK976 İST-ECN 11.30

TK977 ECN-İST 12.20

TK0968-0969 ECN-İST 15.20

TK0962/0963 ECN-İST 19.55