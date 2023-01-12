Ölümlü trafik kazasına 5 yıl hapis cezası

Güzelyurt- Lefke anayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili yargı süreci tamamlanan 25 yaşındaki Hatip Sanmaz’ın 5 yıl süreyle hapis cezası almasına karar verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın işlediği en ağır suçun “Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak” suçu olduğunu, 7 yıla kadar hapis cezası ile asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne değindi.

Soytaç, Kıbrıs’ın kuzeyinde altyapı yetersizliği olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında alkol, sürat ve dikkatsizlik geldiğini kaydetti.

Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi imkansız acılara neden olduğunu belirtip, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Yargıç Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Güzelyurt – Lefke anayolunda 7 Haziran 2022 tarihinde saat 21.25’te iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 43 yaşındaki Keziban Konuş, hayatını kaybetmişti. Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgilere göre kaza, 25 yaşındaki Hatip Sanmaz’ın yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araçla, 50 yaşındaki Ömer Konuş’un yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelmiş, HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş ağır yaralanmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve 5 gün yaşam mücadelesi veren Keziban Konuş, tüm çabalara karşın hayatını kaybetmişti.