Ölümlü trafik kazası zanlısına 2 gün tutukluluk

Pınarbaşı’nda motosiklet sürücüsü Rifat Gezici’nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tutuklanan araç sürücüsü İ.T.’nin kanında uyuşturucu veya alkol olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, polis çavuşu Nadir Timuçin kazaya dair bulguları paylaştı. Timuçin, kazanın 17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Pınarbaşı’ndaki 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, İ.T. yönetimindeki RA 728 plakalı Toyota Vitz marka aracın, karşıdan gelen araçlara öncelik vermeden sağa dönüş yaptığı sırada, karşı yönden aşırı süratli ve dikkatsizce ilerleyen Rifat Gezici’nin kullandığı ZJ 128 plakalı Suzuki Hayabusa marka motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu aktardı.

Çarpışma sonucu motosiklet yol dışına savrulurken, her iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Rifat Gezici, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü İ.T. ise aynı gün tedavisinin ardından taburcu edilerek mahkeme emriyle gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken çok sayıda ifade bulunduğunu ve zanlının kan örneğinde uyuşturucu veya alkol bulunup bulunmadığının henüz belirlenmediğini açıkladı. Bu gerekçelerle, zanlının soruşturma süresince poliste 2 gün tutuklu kalması talebi mahkeme tarafından kabul edildi.