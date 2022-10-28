Ölümlü trafik kazası: Sanığa 3 yıl 6 ay hapis, işyerine soruşturma

Lefkoşa'da Fuar Alanı’nda Şubat 2022’de meydana gelen ve paket servis çalışanı Ali Diyapoğlu’nun hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasıyla ilgili yargılanan Samet Öztep, 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme ayrıca Diyapoğlu’nun kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına ve 1 ay içinde mahkemeye bilgi verilmesine emir verdi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kazada hiçbir kusuru olmadığına vurgu yaparak, Diyapoğlu’nun kaza anında taktığı kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle de ülkemizde satışı yapılan motosiklet kasklarının denetiminin yapılması gerektiğine de işaret etti.

Karar oybirliği

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.

Kararı okuyan Vedia Berkut Barkın, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve-veya asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne değindi.

Barkın, sanığın kazada alkol ve uyuşturucu etkisi altında olmadığına, sabıkasız ve oldukça üzgün olduğunu belirtti.

“Kask güvenlik standartlarına uygun değil”

Motosiklet sürücüsünün kazada hiçbir kusuru olmadığına değinen Barkın, Diyapoğlu’nun kaza anında taktığı kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle de ülkemizde satışı yapılan motosiklet kasklarının denetiminin yapılması gerektiğine işaret etti.

Barkın, ölümlü kazalarda yakınlarını kaybedenlerin büyük bir acı yaşadığına ve ölümlü kazaların yaygınlığına değindi.

“İki yıl ehliyet almaktan da men edildi”

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini, iki yıl ehliyet almaktan men ettiklerini açıkladı.

Barkın, ayrıca müteveffanın kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına ve 1 ay içinde mahkemeye bilgi verilmesine emir verdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyreden Samet Öztep, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla gerçekleşmişti. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu yaşamını yitirmişti.