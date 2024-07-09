Ölümlü trafik kazalarında hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla!

Ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı.

Olağanüstü toplanan mecliste bugün Ceza Yasası Değişiklik Yasa Tasarısı’nı gündeme getirildi.

Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Trafik Dairesi yetkilileri ile görüşüp çalışmalarını tamamlayan Meclis, ilgili yasayı oy birliğiyle kabul etti.

Söz konusu yasa şöyle:

“Mahkemenin ehliyete el koyma ve ehliyet sahibi olduktan sonra men etme yetkisini açıklık getirmek amacıyla öğrenci ehliyeti de dâhil olmak üzere hangi ülkelerde verildiğine bakılmaksızın bu yekinin genişletilmesine, araç sürücüsünün 5 gün içerisinde mahkemeye çıkarılmasına, sürücünün kaçması veya hastanede olması gibi durumlarda uygulamada sıkıntılar çekildiği gerekçesiyle, kuralı 5 iş günü olarak düzenlemiştir.

Ayrıca ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezaları 7 yıldan 14 yıla çıkarıldı, karar meclisten oy birliğiyle kabul edildi.