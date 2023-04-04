Ölümlü kazaya 6 yıl hapislik!

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan araç sürücüsü sanık Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed, 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

“Sanık süratli bir şekilde araç kullanarak aracının kontrolünü kaybetti”

Yargıç Soytaç kararda, trafik kazalarının ve trafikte meydana gelen ölümlerin halen artış halinde olan vahim suçlar olduğuna, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara yol açtığına işaret etti.

Yargıtay'ın bu tür suçlarda ceza takdir ederken sanığın özel durumundan ziyade kamu menfaatinin korunması yönünde ceza takdir edilmesi gerektiğine dair prensiplerine de işaret eden Yargıç Soytaç, bu nedenle sanığa hapislik cezası vermeyi uygun bulduklarını belirtti.

Sanığın süratli bir şekilde araç kullanarak aracının kontrolünü kaybettiğini ve kaza neticesinde de iki kişinin ölümüne sebep olduğunu belirten Yargıç Soytaç, heyet olarak sanığı 6 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını ve trafikten de men ettiklerini açıkladı.