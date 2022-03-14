Ölümlü kazaya 18 ay hapis

Güzelyurt- Lefke anayolu üzerinde Eylül 2021’de meydana gelen, Abdullah Keskin’in hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasında yargılanan araç sürücüsü Hasan Mehmet Yılmaz 18 ay hapse mahkum oldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık aleyhine kararı okurken, yollardaki alt yapı ve aydınlatma eksikliğine de dikkat çekti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, Sanığın mahkum olduğu davalar arasında en ağır suç Fasıl 154 madde 210(2) tahtında tedbirsizlik ve dikkatsiz bir fiil neticesi başka bir şahsın ölümüne neden olma suçu olup 7 yıla kadar hapislik cezası veya para cezası veya her iki ceza ile birden cezalandırılabileceğinin düzenlendiğini belirtti.

“Alkol tüketimi, sürat ve dikkatsizlik”

Soytaç, ülkemizde trafik kazalarının meydana gelme sıklığı, bu trafik kazalarına neden olan etkenlerden alkol tüketimi, sürat ve dikkatsizlik ile trafik kazaları neticesinde meydana gelen ölümlerin artışı dikkate alındığında Mahkemeler tarafından bu tür suçlara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğinin aşikâr olduğuna değindi.

“Alt yapı yetersiz…”

Soytaç, ülkedeki yolların alt yapı yetersizliğine vurgu yaptı, buna rağmen mahkemeye gelen davalardan trafik kazalarının önemli bölümünün, dikkatsizce ve süratli bir şekilde araç kullanımından meydana geldiğini kaydetti.

Trafik kazaları neticesinde birçok kimsenin anne ve babalarını, çocuklarını, eş ve dostlarını trafiğe kurban verdiğini dile getiren Soytaç, ömürleri boyunca yakınlarının eksikliğini ve üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Soytaç, bu tür suç işleyen kişilere karşı ibret verici ve kamu menfaatini ön planda tutan cezalar verilmesine rağmen önüne geçilemediğini ve artma eğiliminde olduğuna da dikkat çekti.

“Keskin alkollüydü”

Soytaç, hayatını kaybeden Keskin’in kazanın öncesinde eğlenmek maksadıyla bara eğlenmeye gittiğini, orada karıştığı bir kavga neticesinde tedavi görmek için hastaneye ardından konuyu polisin bilgisine getirmek için polise gitmek maksadıyla yolu karşıya geçerken kazanın gerçekleştiğini belirtti. Soytaç, müteveffanın kanında % 86 mililitre etil alkol tespit edildiğini ve ruh hali itibariyle gergin, endişeli veya korkmuş olmasının da hayatın olağan akışı içerisinde olası olduğuna değindi.

“Kaza mahalli çok karanlık”

Kazanın gerçekleştiği sırada sokak aydınlatmasının mevcut olmasına rağmen yeterli miktarda olmadığını da söyleyen Soytaç, olay yerine ait fotoğraflardan kaza mahallinin çok karanlık olduğunu dile getirdi.

Soytaç, “Kazanın gerçekleştiği nokta bölgedeki tek devlet Hastanesine dönüşün olduğu kavşağın hemen öncesidir. Böyle önemli ve trafik akışının gece de devam ettiği bir kavşakta gece aydınlatmasının yeterli olmamasının atında yatan sebepleri anlayabilmiş değiliz” dedi.

Yolun gece vakti aydınlatılmamış olmasının kazanın gerçekleşmesinde önemli bir etken olduğunu ifade eden Soytaç, kazanın ardından bölgede aydınlatma gerçekleştirildiğini söyledi.

“Aydınlatma arzu edilen standartlara getirilmeli”

Soytaç, “Bu ve benzeri yollarda başka kimseler zarar görmeden bir an önce aydınlatmanın arzu edilen standartlara getirilmesi yönündedir” şeklinde konuştu.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanığa “ağır ihmal

derecesine varmayan tedbirsizlik ile ölüme sebebiyet vermekten” 18 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini belirtti.

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