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Ölümlü kazada yayaya vurup kaçan sürücü yakalandı

Ölümlü kazada yayaya vurup kaçan sürücü yakalandı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda önceki gece meydana gelen ölümlü trafik kazasında yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

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Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda önceki gece meydana gelen ölümlü trafik kazasında yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Polis, Buğra Kılıç'ın ölümüyle sonuçlanan kazada olay yerinden kaçan araç sürücüsünün Mehmet Kıstı (E-47) olduğu ve olay anında JG 210 plakalı aracı kullandığının tespit edildiğini açıkladı 

Bahse konu şahsı tutuklayan polisinn soruşturması sürüyor.

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