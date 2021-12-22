Ölümlü kazada sürücünün ehliyetine el konuldu

Kaza sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan A.B. dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli A.B’nin kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu devrildiğini söyledi. Polis, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis memuru, kazanın ardından A.B’nin tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, ayrıca zanlının ehliyetine el konulması için de mahkemeye müracaat etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün daha tutuklanmasına, ehliyetine el konulmasına emir verdi.