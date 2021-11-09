Ölümlü kazada kan sonuçları ve kameralar incelenecek

Lefkoşa Yakındoğu Bulvarı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü zanlı G.O.O yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal, 7 Kasım saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı üzerinde ‘aşırı süratli ve dikkatsiz’ bir şekilde seyreden araç sürücüsünün, viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp takla atarak sürüklendiğini söyledi. Polis kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinus’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ayrıca kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Micheel Uyiose ve Toyin Ogunfeyimi’nin kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını söyledi. Polis taburcu olan araç sürücüsünün tutuklandığını, kan sonuçlarının beklendiğini, kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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