Ölümlü kaza zanlısının kanında uyuşturucu tespit edildi

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N.Y.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı, kanında uyuşturucu tespit edilmesinin ardından 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz, olayı anımsattı.

Polis, 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde Haspolat yakınlarındaki yolda, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile seyreden Dilekkaya'da sakin zanlının direksiyon hâkimiyetini kaybedip, o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Hakkı Afşin'e aracının sol ön kısmı ile çarpıp, çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpıp durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu yaya Hakkı Afşın’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi.

Polis, kazada JR 028 plakalı araca 30 bin TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyere bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi.

Polis, aynı tarihte saat 9.17'de, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde zanlının rızası alındıktan sonra kan örneği uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için emare olarak alındığını anlattı.

Polis alınan kan örneğinde zanlının uyuşturucu madde tesiri altında olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, JR 028 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini söyledi.

Polis, zanlının 2021 yılında uyuşturucu tasarrufu suçundan teminata bağlandığını, Britanya ve KKTC vatandaşı olduğunu ve yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

“Kanında alkol olmadığı belirlendi, iddialar araştırılacak”