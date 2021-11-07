Ölümlü kaza zanlısına 2 gün tutukluluk

Lefkoşa’da bugün sabahın erken saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebormahkeme huzuruna çıkarıldı, 2 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal, bugün sabah saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesi’ne doğru kullanan zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor seyrettiği direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendiğini söyledi.

Polis: “1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı”

Polis, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinu Solay yerinde yaşamını yitirdiğini, ayrıca kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel Uyıose ve Toyın Ogunfeyimi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını söyledi.

“Polise verilen beyanlar araştırılacak”

Polis taburcu olan araç sürücüsünün tutuklandığını ilk etapta yapmış olduğu beyanların araştırılacağı soruşturmanın selameti açısından zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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