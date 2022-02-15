Ölümlü kaza zanlısı tutuklandı, ehliyetine el kondu

Lefkoşa'da meydana gelen ve bir motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı, ardından da hayatını kaybettiği kaza ile ilgili tutuklanan zanlı Samet Öztep mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlının 12 Şubat saat 12.35’de, Lefkoşa Yakındoğu Bulvarı üzerinde, aracı ile güney istikametine doğru seyrettiğini belirterek, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğini, o esnada karşıdan gelen, Ali Diyapoğlu yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmanın gerçekleştiğini vurguladı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, yapılan otopside trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları ve beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiği de polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis, araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının bulunduğunu dile getiren polis, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınmasını ve ehliyetine el konmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Ozankaya, ayrıca zanlının davaları sonuçlanıncaya değin ehliyetine el konulmasına emir verdi.