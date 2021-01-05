Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde

Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde gerçekleşen ve Ortaç Gürbüz’ün ölümü ile gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.G., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu, kazanın 28 Aralık tarihinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, kaza sonucu ES 375 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ortaç Gürbüz’ün almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.