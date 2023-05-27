Ölümlü kaza zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda yol kenarında yürüyen yaya Engin Kuzucu’ya çarpan ve Kuzucu’nun ölümüne sebep olan araç sürücüsü zanlı Nicolae Chiru mahkemeye çıkarıldı, zanlı ilk etapta 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis çavuşu Ozan Avcı bugün saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda zanlı Nicolae Chiru yönetimindeki KZG 054 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada aynı yol üzerinde yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen Engin Kuzucu’ya aracının ön sol kısmı ile çarptığını söyledi. Polis çarpmasıyla birlikte yaya yolun banket içerisine savrulduğunu ve kaza neticesinde yaya Engin Kuzucu’nun aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini anlattı.

Polis çavuşu Ozan Avcı Kuzucu’nun otopsi maksatları için morga kaldırıldığını ve KZG 054 plakalı araç sürücüsü Nicolae Chıru'den alkol ve uyuşturucu maksatları için 20cc kan örneği alındığını belirtti. Polis olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kaza noktasının 20 metre gerisinde yol aydınlatma lambalarının çalıştığı ancak kaza noktasından 80 metre ilerisine kadar olan bölümde ise aydınlatma ışıklarının çalışmadığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini, analize gönderilen kan örneklerinin sonucunun beklendiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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