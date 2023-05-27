Feci kaza: 42 yaşındaki Engin Kuzucu yaşamını yitirdi
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda günün ilk saatinde meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki yaya Engin Kuzucu yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda günün ilk saatinde meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki yaya Engin Kuzucu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda bugün 00.40 sıralarında 44 yaşındaki Chiru Nicolae doğu istikametine doğru seyrederken o esnada aynı yol üzerinde yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen 42 yaşındaki yaya Engin Kuzucu'ya çarptı.
Yaya Engin Kuzucu, olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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