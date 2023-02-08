Ölümlü kaza sanığının cezası 4.5 yıla yükseldi

Güzelyurt’ta 2020 yılında meydana gelen trafik kazasında yanında yolcu olarak bulunan Melisa Yıldırım’ın ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Serkan Gün’ün cezası 4.5 yıla yükseldi.

İstinaf Mahkemesi, cezanın alenen az olduğuna ilişkin istinafı kabul etti.

Kaza nasıl olmuştu?

1 Kasım 2020 tarihinde saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon araç sürücüsü Lefke’de sakin 26 yaşındaki Hasan Serkan Gün, o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin 51 yaşındaki Tolga Abdullahoğlu yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan Gün ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga Abdullahoğlu ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, 43 yaşındaki Şahin Abullahoğlu ve 21 yaşındaki Özgün Abdullahoğlu yaralanmıştı. (Evrim KAMALI)