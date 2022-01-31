‘Ölüme neden olma’ davasından beraat etti!

Gönyeli’de meydana gelen iki kardeşin şüpheli ölümü ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık K. S. K.O. aleyhine getirilen davalardan 1 yılı aşkın süre sonra suçsuz bulunarak beraat etti.

Dava kararını açıklayan Yargıç Temay Sağer, sanığın Tedbirsizlik ve ağır ihmal teşkil etmeyecek sonucu başkasının ölümüne neden olduğuna dair aleyhine dava getirildiğini belirtti. Sağer, hayatını kaybedenlerin arkadaşı olan sanığın, dikkat ve kurtarma yükümlülüğü olmadığına bulgu yaptı.

Hayati tehlike anının tespit edilemediğine değinen Sağer, sanığın dikkat ve kurtarma yükümlülüğü olmadığına vurgu yaptı. Sağer, iddia makamı komşu tanıkların evde bazı sesler duyduklarına dair polise verdikleri ifadelerle, mahkemede söylediklerinin çeliştiğine yer verdi. Sağer, hayatını kaybedenlerin hangisinin önce öldüğünün tespit edilemediğini de belirtti.

Yargıç Sağer, adli tıp uzmanının yorumuna göre, hayatı kaybeden kişilerin, çok sayıda hap aldıktan sonra uyur pozisyonda şuurları kapalı halde sessizce kusup boğularak öldüklerinin tespit edildiğini, dolayısıyla ambulans çağrılsaydı bile ölümlerin yüksek ihmalle gerçekleşeceğini beyan etti.

Sağer, tüm olgular ışığında sanığın aleyhine getirilen davalardan beraat ettiğine karar verdiğini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

05.06.2020 tarihinde 02.00 - 17.50 saatleri arasında Gönyeli’de Şehit Hasanbuba Sokak Ayza Apartmanı Daire 4 adresinde misafir olarak kalmakta olan Mağusa’da sakin Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin ikametgahın yatak odasında, konu evde ikamet etmekte olan sanık K.S.K.O tarafından hareketsiz bir şekilde tespit edilmişti.

Polis, sanığın olay günü 01.00 ile 06.00 saatleri arasında müteveffalarla birlikte olduğunu ve alınan birçok ifadede evden sesler yükseldiğini ileri sürmüştü.

Sanığın hayatını kaybedenlerin ölümünü saatler öncesinden fark etmesine rağmen, polise 18.00 sıralarında bildirdiğini ileri süren polis sanığın aleyhine Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçu getirilmişti.