"Ölmeden önce stüdyomun müzeye dönüştürüldüğünü görmek istiyorum"

Kıbrıs’ın yakın tarihine tanıklık eden binlerce fotoğrafa imza atmış olan, 95 yaşındaki Mehmet Şık, 70 yıldır açık olan Lefkoşa Surlariçi’ndeki İdadi Sokak’taki “Foto ŞIK” adlı stüdyosunun ölmeden bir müzeye dönüştürüldüğünü görmek istediğini söyledi.

Şık, “bu konunun geceleri rüyasına girdiğini” ifade etti.

22 Aralık’ta 96 yaşına girecek olan Mehmet Şık, gerekirse öldüğü güne kadar stüdyoda kalıp, fotoğrafçılığın sırlarını öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya, hazır olduğunu vurguladı.

Herkesin “Foto Şık” olarak hitap ettiği Mehmet Şık, bu açıklamaları, Vasvi Çiftçioğlu’nun yazıp yönettiği ve Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK 1’de yayınlanan belgeselde yaptı.

İki dilli “Mazi/Birlikte” programı için hazırlanan belgesel Yunanca altyazı ile yayımlandı ve hem Kıbrıslı Türklerden hem de Kıbrıslı Rumlardan büyük ilgi gördü.

Belgeselin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok kişi, Foto Şık müzesi için geç bile kalındığını, tarihe mal olmuş karelere imza atan Foto Şık’ın yaşarken onore edilmesi gerektiğine dair mesajlar paylaştı.

RİK müdüründen Foto Şık’a ziyaret:

“Foto Şık’ı onore etmeye hazırız”

Öte yandan Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK Genel Müdürü Thanasis Tsokos, Televizyon Müdürü Elmos Neocleous, belgeselin yayınlanmasının ardından Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek Foto Şık’ı ziyaret etti. Ziyarette belgeselin yönetmeni Vasvi Çiftçioğlu ile kameraman Hüseyin Kamalı da yer aldı.

Misafirlerine 70 yıldır açık olan stüdyosunu gezdiren ve pek çok fotoğrafın hikayesini anlatan Foto Şık, belgeselinin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Thanasis Tsokos ile Yunanca sohbet eden Foto Şık, stüdyosunun müzeye dönüştürülmesi istediğini ifade etti.

Tsokos ise, stüdyodaki fotoğrafları hayranlıkla inceleyip “Foto Şık’ı onore etmek ve onun fotoğraflarını ölümsüzleştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nun Kıbrıslı fotoğrafçıların fotoğraflarına yer verdiği bir dijital arşivi ve müzesi bulunuyor.