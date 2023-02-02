“Olmayan elektriğe para ödüyoruz. Artık yeter!”

▶ Artan elektrik kesintilerine, yüklü elektrik faturaları da eklendi, öfke büyüdü… Dönüşümlü elektrik kesintilerinin hayatı olumsuz etkilediğine işaret eden yurttaş, “Olmayan elektriğe para ödüyoruz. Ekstra masraf yapmak zorunda da kalıyoruz… Nedir bu çektiğimiz, yeter artık” diyerek isyan etti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Artan elektrik kesintilerine, yüklü elektrik faturaları da eklendi, öfke büyüdü… Dönüşümlü elektrik kesintilerinin hayatı olumsuz etkilediğine işaret eden yurttaş, “Bu ekonomik krizde ekstra masraf yapıyoruz. Olmayan elektriğe para ödüyoruz. Nedir bu çektiğimiz yeter artık” diyerek isyan etti.

Kışın en etkili günleri yaşanırken artan kesintiler, yaşam standartlarını düşürdü, hem sosyal yaşamı, hem de iş yaşamını olumsuz yönde etkiledi.

Esnaf kesintilere isyan etti, “Elektriklerin kesilmesi hem satışları etkiliyor, hem de ekstra harcama yapmamıza neden oluyor” dedi.

Kesintilerin olmaması için önceden çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen esnaf, yetkililere de konu hakkında çalışmalar yapması için çağrıda bulundu.

Öte yandan, yıllardır oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren Hasan Ahmet Uzun da YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, “Benim gibi çok hasta var, küçük çocuğu olan insanlar var… Bu soğuk havalarda niye elektrikler kesiliyor?” diye sordu.

KIB-TEK, özellikle son yıllarda gerek yakıt kalitesi, gerekse gelen yakıtın yetersiz olması nedeniyle uzun zamandır gündemden düşmüyor.

Esnaf ne dedi?

Hakan Biçentürk (Biçentürk Restoran):

“3 yıldır yatırım yapamıyoruz, olmayan elektriğe 44 bin TL ödüyoruz”

“Avrupa’da insanlar elektrik kesintisi nedir bilmiyor. Biz ise yıllardır bu sorunları yaşıyoruz. Zaten fahiş fiyatlara elektrik faturası ödüyoruz. Bir de sık sık kesintiler olduğu zaman büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların sürekli olarak kesinti olduğu için cihaz kaybı olması ve sürekli olarak çalıştırmak zorunda olduğumuz jeneratörün ekstradan masrafa yok açması… Jeneratör devreye girmese hem buzluktaki ürünler zarar görecek, hem de kesinti olduğu süre içinde iş yapamayacağız. Yani bunlar bizim için bir stres… Bir işyerinin en büyük düşmanı strestir. Stres altında iş çevirmek, hem de başarılı olmak imkânsız… Birçok sıkıntı var ve bu sıkıntılar nedeniyle biz 3 yıldır yatırım yapamıyoruz. Elektrik faturamız eskiden 9 bin TL gelirken, şimdi 44 bin TL geliyor… Olmayan elektriğe 44 bin TL ödüyoruz. O kadar kötü bir dönemden geçiyoruz ki, ne yazık ki tünelin ucunda bir ışık yok.”

Tuğçe Korkmaz (Fish World):

“Elektriklerin kesilmesi hem satışları etkiliyor, hem de ekstra harcama yapmamıza neden oluyor”

“Son günlerde sık sık elektrik kesiliyor bu kesintiler bize büyük sıkıntılar doğruyor. Biz balık işi yapıyoruz ve sürekli olarak elektriğin kesilmesi bizi çok etkiliyor. Bizim soğutucularımız 7/24 çalışmak zorunda… Çünkü içerisinde balık var. Bu yüzden soğutucularımız belli bir derecede kalmak zorunda. Eğer soğutucumuzun enerjisi kesilirse, o derecenin üzerine çıkar. Eğer derece yükselirse balıklar bozulur. Yani ürünümüzü çöpe atmış oluruz. Bunu önleyebilmek için jeneratör devreye giriyor ama o da bize ekstra bir külfet oluyor. Her gün bir şeylere zam yapılıyor, hayat pahalılığı artıyor. Esnaf iş yapamaz duruma geldi. Tüm bunlar karşısında işletmeler haliyle ekstradan harcama yapmaktan kaçınıyor. Elektriklerin kesilmesi hem satışları etkiliyor, hem de ekstra harcama yapmamıza neden oluyor.”

Caner Dağaşaner (Caner Et Pazarı):

“Elektriğin kesilmesi bizi her yönden zarara uğratıyor”

“Elektrik kesintisi sonrası bizim jeneratörümüz devreye giriyor ama bu bize ekstra bir harcamaya neden oluyor. Jeneratör çalışıyor da yakıtı bittiği zaman yakıt koymak zorunda kalacağız. Yani hem elektrik faturasını ödüyoruz, hem de jeneratöre harcama yapıyoruz. Eğer jeneratör çalışmazsa etlerimiz çöpe gidecek. Yani elektriğin kesilmesi bizi her yönden zarara uğratıyor. Ödediğimiz elektrik faturasının karşılığını alamıyoruz. Bu son zamanlarda sık sık olmaya başladı. Önceden önlem alınması lazım, yumurta kapıya dayanınca değil…”

Yusuf Kılıç (Susam Market):

“Donmuş ürünler eriyor, müşteri kaybı yaşıyoruz”

“Elektrik kesintileri müşteri kaybına neden oluyor. Donmuş ürünlerimiz, dondurma ve buzlarımız eriyor. Kameraların cihazları patlıyor. Elektronik ürünlerimiz zarar görüyor. Bunlar kabul edilemez. Elektrik kesintilerine yönelik sorun artık çözülmeli. Biz küçük esnafız, jeneratör alacak gücümüz de yok.”

Akciğer Hastası Hasan Ahmet Uzun:

“Elektrik kesilince oksijen tüpümü çalıştırmakta sıkıntı yaşıyordum. Jeneratör almak zorunda kaldım”

Oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren akciğer hastası 65 yaşındaki Hasan Ahmet Uzun, “Yeter artık nedir bu çektiğimiz?” diyerek isyan etti, “Halkın yararına adımlar atılmasını istiyoruz” dedi.

Uzun şunları söyledi:

“Benim akciğerim sönük… Son 5-6 yıldır oksijene bağlı olarak yaşıyorum. Eskiden bu kadar çok sık kesinti olmazdı. Son zamanlarda bu kesintiler çok olmaya başladı. Elektrik kesilince oksijen tüpümü çalıştırmakta sıkıntı yaşıyordum. Bu yüzden gidip jeneratör almak zorunda kaldım. Benim gibi çok hasta var, küçük çocuğu olan insanlar var… Bu soğuk havalarda niye elektrikler kesiliyor? Aslında söylenecek çok şey var ama bizi dinleyen ve sorunlarla ilgilenen yok. Yeter artık nedir bu çektiğimiz? Benim hastalığım 2000 yılından beri ancak son 5-6 yıldır oksijen tüpüne bağlı olarak yaşıyorum. Elektrikler kesiliyor. Jeneratör çalıştırıyoruz ama ona da yakıt alıyoruz. Yani bu ekonomik krizde ekstra masraf yapıyoruz. Halkı düşünmüyorlar. Sürekli olarak yaşanan sıkıntılar halkı mağdur ediyor. Artık halkın yararına adımlar atılmasını istiyoruz.”