‘Ölen’ komşusunun evini soydu

Lefkoşa’da Göçmen Evleri’nde yaşamını yitiren komşusuna ait eve girip, hırsızlık yaptığı tespit edilen H.K., tutuklanarak “Geceleyin ev açma, sirkat, kasti hasar ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan olayın 11 Haziran 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’da Kızılay arkası Göçmen Evlerinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki Emete Şahintepe’ye ait evin tahtadan yapılmış mutfak kapısını, hasara uğrattıktan sonra eve girdiğini kaydetti.

Ne varsa çaldı…

Polis, zanlının çifte kırma düz av tüfeğini, bir adet cep telefonunu, bir adet Samsung marka cep telefonunu, bir adet küçük boy para kasasını, bir adet kahve makinesini, bir adet markası meçhul akü şarjerini ve bir adet el blender'ini çaldığını aktardı.

Polis, zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan Suzuki marka aracın bagaj kısmında yapılan aramada bahse konu eşyaların tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.