Olayla bağlantılı 6 kişi daha aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan kaçırma, alıkoyma, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan C.D. mahkemeye çıkarıldı. Polis olayla ilgili 6 kişinin daha arandığını açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, 13 Ağustos 2024 tarihinde A.Ö. ile aralarında alacak verecek işi olan zanlı ve beraberindeki 6 kişi ile birlikte müştekiyi Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine çağırdıklarını anlattı.

Zanlının, müşteki ile konuştukları sırada muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip cebindeki araç anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini belirten polis, akabinde müştekinin bina dışına çıkmasına izin vermeyip bulundukları yerden zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek kaçırıp alıkoyduklarını söyledi.

Polis, zanlı ve 6 kişinin, müştekiye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunarak arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.

Polis memuru, şikâyetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, diğer 6 kişinin ise halen arandığını açıkladı.

Alınacak birçok ifade, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve aranmakta olan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise olayın karşılıklı bir kavga olduğunu, müvekkilinin darp edildiğini, vücudunda yaralar olduğunu belirtti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.