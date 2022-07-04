Olası yangınlarda yardım etmek üzere yaz boyunca hazırda bekleyecekler...

Olası yangınlarda yardım etmek üzere yabancı ülkelerden toplam 200 yangıncı, Yunanistan’a gitti.

Cyprus Mail gazetesinin Reuters Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre, olası yangınlarda yardım etmek üzere, bu yangıncılar yaz sezonu boyunca hazırda bekleyecekler. Geçtiğimiz Cumartesi günü Yunanistan’a giden Romen ve Bulgar yangıncılar, yaz aylarında çıkan olası büyük yangınlar akarşı oluşturulan bir Avrupa gücünün ilk üyeleri olarak Yunanistan’da konuşlandılar.

Buna göre Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya, Norveç ve Finlaniya’dan 200 yangıncı, alet edavatlarıyla birlikte Yunanistan’da en sıcak aylar olan Temmuz ve Ağustos boyunca hazırda bekleyecekler, gerektiğinde Yunan meslektaşlarının yardımına koşacaklar.

Romanya’dan 28 yangıncı, sekiz yangın söndürme aracıyla, Bulgaristan’dan da 16 yangıncı, dört yangın söndürme aracıyla bu iki aylık görev için Yunanistan’a ilk gidenler oldular. Bu iki aylık projeyi Avrupa Birliği’nin sivil koruma mekanizması finanse edip koordine ediyor.

Yunanistan’ın Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, Atina’da yangıncıları karşılarken kendilerine teşekkür etti, “Avrupalı dayanışmanın yalnızca teorik değil, gerçek olduğunu da kanıtlıyorsunuz” diye konuştu. Hristos Stilyanidis, bilindiği gibi bir Kıbrıslı Rum politikacı idi ve Mitsodakis tarafından kabinesinde Sivil Koruma Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Reuters’in haberine göre, Bulgaristan’dan yangıncılar ise Yunanistan’ın Larissa bölgesine gönderildi ve burada konuşlandırıldılar.

Geçtiğimiz yaz, Yunanistan’da çıkan büyük yangınlarda 300 bin dönüm ormanlık arazi yanmıştı, Yunanistan son 30 senenin en büyük sıcak dalgasını yaşamıştı... Yangınlarla başetmekteki beceriksizlik nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Yunan hükümeti, yeni bir sivil koruma bakanlığı oluşturmuş ve ülkenin yangın söndürme kapasitesini arttırmaya söz vermişti.

Yunanistan’da en korkunç yangınlardan birisi 2018 yılında deniz sahilindeki Mati kentinde ve Atina’ya yakın bölgelerde çıkmış ve 102 kişi bu korkunç yangınlarda hayatlarını kaybetmişti.