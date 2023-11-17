“Olası kast ile yargılanacaksınız!”

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Söz konusu iddianamede sanıkların “Taksir” yani; “kusur işleme” suçuyla yargıç huzuruna gelmesi kararlaştırıldı.

Anacak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaşanan olayda “Olası kasıt” suçunun işlendiğini savunuyor.

Şampiyon Meleklerin aileleri sosyal medyada adeta ayaklandı ve mücadelenin şiddetle artacağı mesajını verdi.

“Çocuklarımızın katilleri için sadece 22 buçuk yıl hapis cezası isteniyor” mesajı veren aileler, sanıkların ömür boyu hapiste kalmaları gerektiğini söylüyor. Twitter üzerinden örgütlenen aileler, “Deprem suçluları; taksit değil olası kast ile yargılansın” kampanyası başlattı.

İşte o paylaşımlar:

66 canın bedeli bu kadar mı? Bu mu adalet? Taksirle yargılanma yeterli mi? Peşinizi asla bırakmayız! Olası kastla yargılanıp ceza almanız gerek, cinayet işlediniz, kurtulamazsınız… #isiasortakdavamız pic.twitter.com/XjBfHfMsUm — Esra Özberkman (@EsraOzberkman) November 17, 2023

Utanmasanız bizi suçlu çıkaracaksınız, niye lanet yer İsias'ta konakladınız diye. Yeter, zaten 6 Şubat'ta öldük, yaşamıyoruz, sadece nefes alıyoruz, o da canlarımıza olan adalet borcumuz için. Kıyamet kopacak, bu adalet sağlanacak #isiasortakdavamız pic.twitter.com/pA6YdUxNXU — Pervin Aksoy (@pervinaksoysero) November 17, 2023

Siz İsias katilleri, sahibinden belediyede yapı ruhsatı verenine kadar sorumlu olan herkes OLASI KAST ile yargılanmalı, yargılanacak! Katilsiniz cezanızı çekeceksiniz! Adalet günü yakındır! #isiasortakdavamız pic.twitter.com/pzkQpBhTIe — Ruşen Karakaya (@rusenkarakaya) November 16, 2023

İsias katilleri benim ailemi yok ettiniz! Siz de yok olacaksınız! Adalet doğru işleycek ve ömür boyu hapislerde çürüyeceksiniz! Kimseden korkmazsanız bizden korkun!! #isiasortakdavamız ve siz olası kast ile cezalandırılacaksınız! pic.twitter.com/Ml3bzmiv5u — Ruşen Karakaya (@rusenkarakaya) November 17, 2023

İsias katilleri benim ailemi yok ettiniz! Siz de yok olacaksınız! Adalet doğru işleycek ve ömür boyu hapislerde çürüyeceksiniz! Kimseden korkmazsanız bizden korkun!! #isiasortakdavamız ve siz olası kast ile cezalandırılacaksınız! pic.twitter.com/Ml3bzmiv5u — Ruşen Karakaya (@rusenkarakaya) November 17, 2023

Onlarla birlikte bizi de öldürdünüz. Katilsiniz ADALET yerini bulacak.

siz en ağır cezaya çarptırılan kadar buradayız

Katiller olası kast ile yargılansın#isiasortakdavamız pic.twitter.com/uQzOG5O3vI — Fatma Bilgen (@FatmaBi49734248) November 17, 2023