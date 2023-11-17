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“Olası kast ile yargılanacaksınız!”

“Olası kast ile yargılanacaksınız!”

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı İsias Otel ile ilgili iddianamesini tamamladı, sanıkların “kusur işleme” suçuyla yargıç karşısına çıkarılmasına karar verildi; Şampiyon Meleklerin aileleri bu karara isyan etti.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Söz konusu iddianamede sanıkların “Taksir” yani; “kusur işleme” suçuyla yargıç huzuruna gelmesi kararlaştırıldı.

Anacak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaşanan olayda “Olası kasıt” suçunun işlendiğini savunuyor.

Şampiyon Meleklerin aileleri sosyal medyada adeta ayaklandı ve mücadelenin şiddetle artacağı mesajını verdi.

“Çocuklarımızın katilleri için sadece 22 buçuk yıl hapis cezası isteniyor” mesajı veren aileler, sanıkların ömür boyu hapiste kalmaları gerektiğini söylüyor. Twitter üzerinden örgütlenen aileler, “Deprem suçluları; taksit değil olası kast ile yargılansın” kampanyası başlattı.

İşte o paylaşımlar:    

      

 

 

 

 

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