“Olası deprem ne kuzey - güney, ne cumhuriyet ne de egemenlik tanıyacak”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, İnşaat Mühendileri Odası’na, CTP olarak deprem konusunda Kıbrıs ekseninde bir “Kıbrıs Deprem Sempozyumu” yapılmasını ve çıkacak sonuçlar siyaset üstü bir akılla tüm ada için değerlendirmeyi önerdiklerini söyledi.

“Acil önlem şart. Olası bir deprem ne kuzey tanıyacak ne de güney, ne cumhuriyet ve egemenlik” diyen Akansoy, “Yeni büyük acılar yaşanmadan… Çok acil önlem, bilim ışığında kararlı adımlar. Hemen şimdi, başka yolu yok” vurgusu yaptı.

Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KT İnşaat Mühendileri Odasının düzenlediği 3. İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, yeni bilimsel çalışmalar konusunda 100’e yakın sunuşun yapılacağı gurur verici bir organizasyon. Başta Oda Başkanı sevgili Abdullah Ekinci’yi Birlik Başkanı sevgili Seran Aysalı ayrıca emek koyan herkesi gönülden kutlarım.

İnşaata dair depremden, trafiğe, yapı denetimine, yeni teknolojik gelişmelere dair çeşitli konular Sempozyum gündeminde.

CTP olarak, Deprem konusunda Kıbrıs ekseninde bir “Kıbrıs Deprem Sempozyumu” yapılmasını ve çıkacak sonuçlar siyaset üstü bir akılla tüm ada için değerlendirmeyi önerdik. Birlik inisiyatif alsın biz destek olalım dedik.

Tam da şu esnada, Ovgos fay hattının devamı olan Aksu fayında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ada sarsıldı.

Acil önlem şart. Olası bir deprem ne kuzey tanıyacak ne de güney, ne cumhuriyet ve egemenlik…

Yeni büyük acılar yaşanmadan… Çok acil önlem, bilim ışığında kararlı adımlar.

Hemen şimdi, başka yolu yok.”