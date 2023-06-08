“Olan Kıbrıslı Türklere oluyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 İngiliz Sterlini’nin 30 TL’yi zorladığına vurgu yaptı, “Olan, alım gücü düşen, alış veriş yapan Kıbrıslı Rumları, konut alan yabancıları seyretmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklere olacak!” dedi.

1 İngiliz Sterlini’nin 30 TL’yi zorladığına vurgu yapan Erhürman, TL’deki değer kaybının kaçınılmaz olarak zamlara yansıyacağına vurgu yaptı.

Güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar için kuzeyden alışveriş yapmanın daha da cazip hale geleceğine dikkat çeken Erhürman, “Dolayısıyla belli alanlarda talepte çok ciddi bir düşüş olmayacak. Konutta da yabancıların mal alımında düşüş olmayacak elbette. Maliye'nin gelirleri TL cinsinden artacak” ifadelerini kullandı.

“Olan, alım gücü düşen, alış veriş yapan Kıbrıslı Rumları, konut alan yabancıları seyretmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklere olacak!” diyen Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkede yabancı sayısı arttıkça kamu okullarından, kamu hastanelerinden hizmet almakta zorlanan, artan güvenlik kaygıları nedeniyle yaşam alanları daralan, çocukları, aş, iş, konut bulamayan, göç yollarına düşen Kıbrıslı Türklere!”

“Ekonomi bizim için artık bir var oluş meselesi!” diyen Erjhürman, “Doğru dürüst bir nüfus politikası, ekonomik, sosyal, kültürel planlama yapılmadıkça ve (stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi gibi) ciddi tedbirler alınmadıkça, bu var oluş kaygısını gidermek mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.